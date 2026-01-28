Netanyahu'nun korkusu Türkiye oldu: Gazze üzerinden Türk askerini hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu İran'ın İsrail'e saldırmasının ciddi bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda "İran'ın daha önce görmediği bir güçle karşılık verecekleri" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından bugün İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Gelişmeleri takip ediyoruz"

İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, gelişmeleri takip ettiklerini ve her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, İran ekseninin yeniden toparlanmaya çalıştığını ve Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin "ciddi bir hata" olacağını öne sürerek böyle bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık verme tehdidinde bulundu.

Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.

Türk askerini hedef aldı

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını hatırlatarak İsrail'in Ürdün sınırından Akdeniz'e kadar olan toprakları kontrol edeceğini öne sürdü.

Netanyahu, "bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin konuşlandırılmayacağını ve bu aşamada Hamas'ın silahsızlandırılmasına odaklandıklarını" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Netanyahu, Hamas silahsızlandırılmadan ve Gazze askerden arındırılmadan yeniden inşanın başlamasına müsaade etmeyeceklerini, bunu "kolay ya da zor yoldan" sağlayacaklarını savundu.

İsrail Başbakanı, savaşın bir döneminde mühimmatlarının kalmadığını ve askerlerinin mühimmat sıkıntısından dolayı öldürüldüğünü öne sürerek kısmi ambargo nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve yönetimini suçladı.

Suudi Arabistan'la normalleşme konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Netanyahu, Riyad yönetiminin Katar ve Türkiye ile yakınlaşmasını takip ettiklerini, "Suudi Arabistan'ın güçlü bir İsrail istemesi şartıyla, Suudi Arabistan ile bir anlaşmaya varılması" arzusunda olduğunu öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Biden'ın Temsilcisi'nden yalanlama

Konuşmanın hemen ardından, eski ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein'den Netanyahu'nun Biden yönetimini suçlamasına ilişkin yalanlama geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hochstein "Netanyahu hem doğruyu söylemiyor hem de İsrail'i en savunmasız anında kelimenin tam anlamıyla kurtaran bir başkana karşı nankörlük ediyor." ifadelerini kullandı.







