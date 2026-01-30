Yeni Şafak
Gazze açlıktan ölsün istiyor

04:0030/01/2026, Cuma
İsrail ordusu, ateşkesin ikinci aşaması kapsamında Gazze'ye girmesi planlanan 600 yardım TIR’ının 200'e düşürülmesini istiyor. Açlık ve susuzluğu silah olarak kullanan İsrail, sınırlamaya gerekçe olarak yardım TIR'larının Hamas tarafından ele geçirildiği iddiasını ortaya atıyor. İnsani felaketin yaşandığı şehirde sıkı abluka nedeniyle su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi bulunmuyor.

Terör devleti İsrail, ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'ye günlük insani yardım TIR sayısını 600’den 200’e düşürme önerisiyle yeni bir gerilimi amaçlıyor. Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planının ikinci fazında, daha önce taraflarca kabul edilen günlük 600 tır insani yardım girişini yaklaşık üçte birine indirgemeyi önerdiğini duyurdu. İşgalci güç gerekçe olarak insani yardımın büyük kısmının bölgedeki Hamas kontrolünü güçlendirmek için kullanıldığı iddiasını öne sürdü. Ordu kaynakları, Gazze halkının günlük “sadece” 200 TIR insani yardıma ihtiyaç duyduğunu savunurken, 600 TIR'dan fazlasının Hamas tarafından ele geçirildiğini ve bunun örgütün kontrolünü artırdığını ileri sürüyor.



