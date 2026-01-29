Gazzeli çocuklar Refah'ın açılmasını bekliyor

Bu durum, iki yıl boyunca yoğun bombardımanlara ve soykırıma maruz kalan, altyapısı harap olmuş Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin mağduriyetlerini artırıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardım partnerleri, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı açmayı taahhüt etmesine rağmen henüz kapının açılmamasına işaret ederek Gazze’de günlük olarak sağlanan ekmeğin nüfusun sadece yüzde 43’üne ulaştırılabildiğini bildirdi. Konuya dair dün New York’ta yaptığı açıklamada bilgi veren BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki mevcut insani krizin en fazla çocukları etkilediğini söyledi. BM’nin partner kurumlarının çocuklara yönelik aşı dahil bir takım sağlık kampanyası başlattığına işaret eden Dujarric, insani yardımların yeterli olmaması ve altyapının tahrip olması nedeniyle bu kampanyaların da yetersiz kaldığını aktardı.

MENENJİT YAYILIYOR

İsrail bombardımanlarının devam etmesinin yanı sıra, kış şartlarının bu yıl daha ağır olması ve Gazze’deki altyapının tahrip olması, çocuklar arasında yeni bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Gazze’nin güneyinde bulunan ve sivillerin en fazla yığıldığı bölge olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi Kompleksi Müdürü Doktor Muhammed Ferra, hastaneye son iki günde menenjit salgını nedeniyle 6 çocuğun getirildiğini ve bunlardan biri olan 9 yaşındaki Elin Asfur adındaki çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti. Gazze’deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi Kompleksi Müdürü Muhammed Ebu Selmiyye ise İsrail’in insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle mevcut sağlık malzemelerinin yüzde 70’inin tükendiği bilgisini verdi. Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Burş da Gazze’de temel gıdaların yüzde 52’sinden, sağlık malzemelerinin yüzde 71’inden ve laboratuvar malzemelerinin yüzde 72’sinden yoksun olduklarını kaydetti.

KAPI HER AN AÇILABİLİR

Öte yandan, Gazze’deki son İsrailli esir Ran Gvili’nin cesedinin teslim edilmesinden sonra Refah Sınır Kapısı’nı açmak için bahanesi kalmayan İsrail’in, pazar günü sınır kapısını geçişlere açabileceği belirtildi. İsrail Ordu Radyosu, kapının perşembe (bugün) açılacağını belirtirken, Jerusalem Post, Kanal 12 ve Walla Haber Ajansı, kapının pazar günü açılacağını öne sürdü. Geçişler Avrupa Birliği Konseyi’nin gözlemcilerin yanı sıra Filistinli ve Filistinli olmayan yetkililerce denetlenecek. Bu kapsamda İsrail İç İstihbarat Servisi’nin (Şin-Bet) sınır kapısı yakınlarındaki hazırlıklarını tamamladığı ifade ediliyor. Emekli İsrailli General Amir Avivi ise El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in bu süreçte tamamen işgal ettiği Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde Filistinlilerin yaşaması için bir kamp kurmaya hazırlandığını ve dolaylı yoldan kontrolü devam ettireceğini söyledi.







