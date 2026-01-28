Sahada ve masada elimiz güçlenecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti MKYK toplantısında bölgesel ve küresel gelişmeler ilişkin bir sunum yaptı. Gazze Barış Kurulu’nun başarısının Gazze için atılacak somut adımlarla ortaya konacağının altını çizen Fidan, “Barış Kurulu’nu İsrail’in oyalama taktiklerine mahal vermeden, Filistinli kardeşlerimizin haklarının savunulacağı bir platform olarak değerlendiriyoruz. İsrail her türlü provokasyona devam ediyor. Bu önemli bir sınama” dedi.

GAZZELİLER GÖÇ EDEMEZ

Gazze’ye insani yardımın engelsiz ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarının somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Fidan, “Gazze halkının herhangi bir gönüllü ya da zoraki göçe maruz bırakılmasına kesinlikle karşıyız. Gazze’nin bölünmemesi ve Gazzeliler tarafından yönetilmesi bizim için kırmızı çizgi. Barış Kurulu, arzu ettiğimiz sonuca ulaşmak için, sahada ve masada elimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

ABD İLE EŞ GÜDÜM HALİNDEYİZ

Bakan Fidan, sunumunun Suriye ile ilgili olan bölümünde ise ülkede yaşanan son gelişmelere değindi. “Suriye sahasında sabırla attığımız adımların somut neticeler verdiği bir döneme girmiş bulunmaktayız” diyen Fidan, “SDG kontrol altında tuttuğu cezaevlerindeki DEAŞ’lı teröristleri şantaj unsuru olarak bugüne kadar kullandı. 18 Ocak’ta varılan mutabakatla, DEAŞ cezaevleri ve kamplarından sorumlu idari yapının Suriye Hükümeti’ne entegre edileceği kayıt altına alındı. Halihazırda, DEAŞ’lı tutukluların Suriye’den Irak’a tahliyesi devam ediyor. Bu hassas süreci Suriye ve ABD ile eş güdüm halinde takip ediyoruz. Suriye Hükümet güçlerinin son bir yılda askeri düzlemde geliştirdiği kapasite ve yetkinlik ortaya çıktı. Suriye Hükümeti, DEAŞ’la mücadelede asli aktör konumuna geldi” diye konuştu.

KCK ONAYLAMADAN SDG KARAR ALAMAZ

Fidan, “Suriyeli olmayan PKK mensuplarının ülkeden çıkarılması öncelikli konulardan biri olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yaptığı çağrı, son derece önemlidir. PKK/YPG ideolojisiyle arasına mesafe koyanların, Suriye’de hak ettikleri konumu almalarını desteklemeye devam edeceğiz. Suriye konusunda ABD yönetimi, Türkiye’nin katkısının önemini anladı. Şam hükümetine olan güvenleri arttı. KCK’nın üst yönetimi onaylamadan SDG karar alamaz” ifadelerini kullandı.





Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ankara’da bir araya geldi. Türkiye-AB konularında şu anda mevcut olan tıkanıklığın aşılmasına ve neler yapılabileceğine dair meslektaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan “Şu anda önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Yani bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, diğer birtakım aramızda var olan konular neler, onları da görüştük. Ayrıca Avrupa güvenliği kapsamında NATO’nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir, bu konuyla da ilgili gerçekten nitelikli görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.



