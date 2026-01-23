Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Trump, bugün dünyanın, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl olduğunu söyledi. Trump, “8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya. Biz bütün o yangınları söndürdük. Birçok insan ben de dahil, o savaşların devam ettiğini bilmiyordu. Nükleer silaha sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurabildiğimiz için mutlu olduk. Şu anda Gazze Savaşı'nı da durduruyoruz. Ufak yangınlar kaldı ve onları da durdurmalıyız. Bugün burada Barış Kurulu'na katılmak için 59 ülke var. Daha önce ‘Hamas sözünü tutmazsa’, diye tehditte bulundum ama bence sözlerini tutacaklar. Yapmazlarsa sonları olacak” ifadelerini kullandı. İmza töreninde Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Moğolistan hazır bulundu.

SURİYE LİDERİ SIKI ÇALIŞIYOR

Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırdıklarını belirten Trump, “İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya desteğini bir kez daha gösterdi. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili ise “Ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, ‘Bunu yapamazsın Putin’ dedim” açıklamasını yaptı.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Gazze Barış Kurulu’nda harika insanlar olduğunun altını çizen Trump, her ülkenin barış kurulunun bir parçası olmak istediğini aktardı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nda çok önemli insanların olduğunu vurgulayarak, “Buradaki bütün ülkeler isteyerek katıldı buraya. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik. Buradakilerin hepsi benim dostum. Bu gruptaki herkesi çok seviyorum. Barış Kurulu da dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul" ifadelerini kullandı. "Gazze'nin geleceğini düşündüğümüz adımları attık" diyen Trump, insanların açlıktan öldüğünü duyuyordunuz ancak artık bu yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler'e teşekkür etmek istiyorum ama bazı ülkelere özellikle teşekkür ediyorum. 20 canlı rehinenin teslim edilmesi için çalıştık ve hepsini çıkarttık. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışıyoruz. Gazze'de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

BM'Yİ ELEŞTİRDİ

"Birleşmiş Milletler’in çok büyük potansiyeli var fakat bu gerçekleştirilmiyor" diyen Trump, sözleriyle BM'yi eleştirdi. "8 savaş bitirdim ama BM'den yardım almadım. Bu konuda yeterince sıkı çalışmadılar. Barış Kurulu'ndaki insanlar BM ile harika işler yapacak. Bütün dünya için çok daha güvenli bir ortam oluşturacağız" diyen ABD Başkanı, "Artık dünya için ve Ortadoğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Burada bulunan herkes bir yıldız. Bu bizim mirasımız olacak” vurgusunu yaptı.





Hakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğü önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Davos'ta açıklamalarda bulundu. Fidan, "Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi. "Suriye’nin bütünlüğü bizim için önemli. Başta Suriyeliler için, bölge için önemli. Çünkü son 14 yılını iç savaşla geçirmiş, parçalanmayla geçirmiş, etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden şu anda bütünlüğe evrilen, mültecileri de geri alan ve terörü durduran Suriye’ye evrilmek bölgemiz için mucize niteliğinde husus" diyen Fidan, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği tecrübeli dış politika sayesinde hem kendi bölgesindeki yapıcı rolünü oynuyor hem de küresel güçlerle belli bir denge politikası götürüyor" ifadelerini kullandı.



