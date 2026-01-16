Gazze ölüme mahkum edildi

Gazze bugün yalnızca bombalarla değil, açlıkla, kuşatmayla ve dünyanın suskunluğuyla ölüme mahkûm edilmiş durumda. Yeni Şafak’a konuşan Médecins du Monde (Dünya Doktorları) Başkanı Jean-François Corty, on binlerce sivilin hayatını kaybettiği, sağlık sisteminin tamamen çöktüğü ve insani yardımın bilinçli biçimde engellendiği Gazze’nin artık “yaşanamaz hâle getirildiğini” söyledi. Uluslararası kurumların soykırım uyarılarına rağmen küresel aktörlerin etkili bir adım atmadığını vurgulayan Corty, kıtlığın açıkça bir savaş silahı olarak kullanıldığını ifade etti. “Böylesi bir durum, küresel ölçekte savaş zamanlarında nadiren görülür” diyen Corty, “BM, Gazze kentinde bir kıtlık yaşandığını ve tüm bölgede ciddi bir gıda güvensizliği bulunduğunu tespit etti. Bu durum, İsrail makamlarının insani yardımı büyük ölçüde engellemesinin bir sonucudur” sözlerini sarf etti.