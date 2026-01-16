Gazze ölüme mahkum edildi

İsrail’in acımasız kuşatmayla yaşanamaz hâle getirdiği Gazze’de 4 bini çocuk yaklaşık 20 bin yaralı ve hasta tedavi bekliyor. Médecins du Monde (Dünya Doktorları) Başkanı Jean-François Corty, şehirde kıtlığın açıkça bir savaş silahı olarak kullanıldığını söyledi. Corty, “Böylesi bir durum, küresel ölçekte savaş zamanlarında nadiren görülür” dedi.
Gazze bugün yalnızca bombalarla değil, açlıkla, kuşatmayla ve dünyanın suskunluğuyla ölüme mahkûm edilmiş durumda. Yeni Şafak’a konuşan Médecins du Monde (Dünya Doktorları) Başkanı Jean-François Corty, on binlerce sivilin hayatını kaybettiği, sağlık sisteminin tamamen çöktüğü ve insani yardımın bilinçli biçimde engellendiği Gazze’nin artık “yaşanamaz hâle getirildiğini” söyledi. Uluslararası kurumların soykırım uyarılarına rağmen küresel aktörlerin etkili bir adım atmadığını vurgulayan Corty, kıtlığın açıkça bir savaş silahı olarak kullanıldığını ifade etti. “Böylesi bir durum, küresel ölçekte savaş zamanlarında nadiren görülür” diyen Corty, “BM, Gazze kentinde bir kıtlık yaşandığını ve tüm bölgede ciddi bir gıda güvensizliği bulunduğunu tespit etti. Bu durum, İsrail makamlarının insani yardımı büyük ölçüde engellemesinin bir sonucudur” sözlerini sarf etti.
İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINI SINIR DIŞI EDİYOR
Sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse tamamen durduğunu belirten Corty, “Bugün hâlâ 4 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin yaralı ve hasta, tedavi görebilmek için tahliye edilemiyor” diye konuştu. Kendi ülkesinde de kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Jean-François Corty, “Bugün İsrail makamları, Médecins du Monde ve Médecins Sans Frontières dâhil olmak üzere onlarca uluslararası insani yardım kuruluşunun sınır dışı edilmesini duyuruyor” dedi. Aynı süreçte farklı yapıların teşvik edildiğine dikkat çeken Corty, “Buna karşılık, Trump ve İsrail makamları tarafından taşınan sömürgeci anlatıyla uyumlu Amerikan Evanjelik örgütlerinin gelişini teşvik ediyorlar” dedi.