Batılı ünlüler Gazze için direniyor

Gazze’de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen işgalci İsrail ordusu, soykırım işlemeye devam ediyor. Dünya'nın farklı ülkelerinden ünlüler de bu soykırıma karşı seslerini yükseltiyor. ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan yıldız oyuncu Kyrie Irving, geçen günlerde Filistin direnişinin sembol isimlerinden Gazzeli gazeteci Salih el- Caferavi’nin fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle görüntülendi. Wear The Peace şirketi tarafından üretilen tişörtte, El-Caferavi'nin görseli bulunurken gelirlerinin bir kısmı Gazze'deki insani yardım kuruluşlarına gönderiliyor. Irving'in Gazze'deki ailelere verdiği destek bu kadarla bitmedi. Irving, Filistinlere maddi desteklerde de bulunmayı sürdürüyor. Ünlü basketbolcunun gönderdiği maddi yardım ile İsrail saldırılarında ağır hasar görmüş ve yaşanamaz hale gelmiş bir mülteci kampında bulunan bir Filistinli ailenin evi yeniden inşa edildiği de biliniyor.





FİLİSTİNLİLERE DESTEK SÜRÜYOR

Kyrie Irving

Irving, soykırım öncesinde de Filistinlilere çeşitli yardımlarda bulunuyordu. Kyrie Irving'in, o dönemde Filistinlilerin ev kirasını da ödediği ortaya çıktı. Irving'in Gazzeli Rizek el-Edrem ve ailesine bağışladığı 5 bin dolarla ailenin evi tamir edilerek tekrar taşınması sağlandı. Ev tamamen yıkılmıştı. Irving'in bağışı, Rizek el- Edrem’in hasar gören evinin onarılması, bombalamalarda tahrip olan ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarının yerine yeni bir dizüstü bilgisayar satın alınması için kullanıldı. Yıldız oyuncu Irwing'in ABD'deki Müslüman hayır kurumlarıyla da yakın ilişki içinde olduğu biliniyor.





GRANDE'DEN BÜYÜK KAMPANYA

Ariana Grande

Amerikalı pop yıldızı Ariana Grande de geçen günlerde Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) için 801 bin dolardan fazla para toplamaya yardımcı oldu. Pop yıldızı Grande'nin girişimi, yıldız isimlerin insani yardım faaliyetleri üzerindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Grande, Mayıs 2024'te de Instagram hikayesinde doğrudan bağış bağlantısı paylaşarak söz konusu kurumun Gazzelilere yardım kampanyasına ilk desteği vermişti. Dakikalar içinde 40 bin dolarlık bir yardım toplanmıştı. Sonraki iki yıl boyunca Grande'nin sürdürdüğü destek çalışmaları, bir milyon dolarlık yardıma dönüştü.





5,4 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Mustafa Ahmed

Geçen günlerde Bella Hadid, Pedro Pascal, ve Mustafa Ahmed tarafından düzenlenen Filistin-Sudan Yardım Konseri'ne Claire Elizabeth Cottrill, Devonté Hynes başta olmak üzere bazı ünlü sanatçılar katıldı. Konserde Filistin ve Sudanlı çocuklar için 5,4 milyon dolar bağış toplandı. Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail'in Gazze'deki soykırımına sert eleştirileri nedeniyle ABD film yapım şirketi Paramount tarafından 'kara listeye' alındı. Bardem, buna şaşırmadığını belirterek "Mesele onların kara listesi değil; mesele senin kiminle çalışmak istediğin" ifadeleriyle geri adım atmayacağını söyledi.



