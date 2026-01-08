Madrid'de İsrail takımı Maccabi Tel Aviv protesto edildi

Madrid'de güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanan Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçında İspanyollar Movistar Arena spor salonunun meydanında toplandı. Meydanda toplanan İspanyollar, "Özgür Filistin" sloganları atarak Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'i protesto etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail takımının protesto edildiği bir gösteri düzenlendi.
Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK), 5 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamada, maçın iptal edilmesi talebi ve gösteri çağrısı sonrasında güvenlik gerekçesiyle karşılaşma seyircisiz oynanırken, güvenlik önlemlerinin çok üst düzeye çıkarılması dikkati çekti.
Maçın oynandığı Movistar Arena spor salonunun dört girişinden sadece birini açık tutan İspanyol polisi, girişlere izin vermezken, zırhlı araçlarla yolları kapattı.
"Soykırımın devam ettiğini herkes biliyor"
Gösteriye destek veren sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, basına yaptığı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kusursuz bir şekilde yürüttüğü medya operasyonuna rağmen soykırımın devam ettiğini herkes biliyor. İsrail'in, sportif aktivitelere katılarak soykırımı aklama girişimleri de devam ediyor. Bu maç oynanmamalıydı. İspanya hükümeti, soykırımcılarla tüm ilişkileri kesmeli." dedi.
Belarra ayrıca İspanya hükümetinin, İsrail'e karşı aldığı tüm yaptırım kararlarına rağmen bu ülke ile askeri ticaretini devam ettirdiğini savundu.
İspanyol sivil toplum örgütlerinin baskısı sonrasında Maccabi Tel Aviv'in 6 Ocak'taki Barcelona ve bugünkü Real Madrid ile maçları seyircisiz oynandı.
Madrid'deki 250'den fazla sivil toplum kuruluşu yayımladıkları manifestoda şu mesajı verdi:
"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. İsrail takımlarının maçlarını oynamasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."