ABD Başkanı Trump'ın 'Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı' iddiası

23:127/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yaptığı haberde, ABD Başkanı Trump'ın "Lübnan'a saldırı için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı" iddia edildi. Konuya ilişkin ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın,
"Lübnan'a saldırı için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı"
öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın,
"Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeye yanaşmamasının ardından Netanyahu'ya saldırı için yeşil ışık yaktığını"
iddia etti.

KAN'da yer alan haberde,
"Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırı için Trump'ın kendilerine yeşil ışık yaktığını kabinesindeki bakanlara iletti. Trump, Hizbullah'ın silahsızlanmayı reddetmesi üzerine Lübnan'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktı."
ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.


5 tepe hala işgal altında tutuluyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​



