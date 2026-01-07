Soykırımcı ateşkese uymuyor: Gazze'de dört can daha aldı

Dünyanın dikkati Venezuela’ya çevrilmişken işgalci İsrail ordusu da Gazze’deki ihlallerini sürdürüyor. El-Cezire’nin Gazze’deki saha muhabirlerinin verdiği bilgiye göre işgal ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından çekildiği ‘Sarı Hat’ bölgesini genişletme faaliyetlerini artırdı. Gazze'nin yüzde 50’sini içeren bölgenin İsrail güçleri tarafından yapılan yıkım faaliyetleri ve bombardımanların ardından yüzde 50’den fazlasına çıktığı bildirildi. İşgal ordusunun ayrıca, Tuffah ve Şuccaiyye mahalleleri ile güneydeki Han Yunus ve Deyr el-Belah’a bombardıman düzenlediğine dikkat çekildi. Kuzeyde yaşayan Filistinlilerin özellikle Tuffah, Zeytun ve Şuccaiyye’ye yığıldığı ve buradaki nüfusun iki katından üç katına çıktığı aktarıldı. İsrail’e ait dronların dün El Mewasi bölgesinde bir çadıra düzenlediği saldırıda da 4 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.