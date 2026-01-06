Yeni Şafak
Yitiksöz Filistin Özel Sayısı çıktı: Gazze için yeni bir söz

6/01/2026, Salı
Yitiksöz Dergisi, yeni sayısında adeta ansiklopedi gibi hazırlandı.
Türk edebiyatına birçok unutulmaz ismi kazandıran Kahramanmaraş'ta yayın hayatını sürdüren Yitiksöz sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Filistin Özel Sayısı ile okuyucuyla buluştu.

Yitiksöz Dergisi, yeni sayısında adeta ansiklopedi gibi hazırlandı. 700 sayfalık derginin her sayfasında Gazze’deki soykırıma farklı yönden dikkat çekildi. İsrail’in Filistin’deki işgali, Siyonizm, Gazze’deki katliamlar üzerine 183 yazı yazıldı. Filistin ve Gazze’ye dair makale, deneme ve şiirlerle birlikte Hasan Aycın da çizimleriyle de soykırıma dikkat çekti.
