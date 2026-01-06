Artık tüm Gazze evim

Türkiye’yi çok sevdiğini ve soykırımın durmasında kilit rol oynadığını belirten AbuShammal, “2022’de yeni yılı da orada geçirdim; bu deneyim içimde sıcak bir iz bıraktı. Benim bakış açıma göre Türkiye, ateşkes anlaşmasıda kilit rol oynadı ve bunu mümkün hale getirdi. Ateşkes sürecindeki varlığı ve dahiliyeti, bu kez sürecin başarılı olabileceğine dair bir umut verdi” dedi. “Bu kışı etrafımda duvarlar ve başımın üzerinde bir çatıyla geçiriyor olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum” diyen Abu Shammal, “Ancak bunun çok sert bir kış olacağı açık. Çadırlarda yaşayan insanlar için durum son derece zor. Yardıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.