Artık tüm Gazze evim

İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’de ailesi ile birlikte soykırımdan sağ kurtulan ve 6 kez yerinden edilen 26 yaşındaki Nour Abu Shammala, “Gazze benim için sadece bir yer değil. İçimde yaşayan bir şey. Saldırılar öncesi kaldığım yer evimdi. Şimdi evim Gazze. Yaralandı ama zamanla iyileşecek” dedi.
Terör devleti İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’de ailesiyle birlikte soykırımdan sağ kurtulan, altı kez yerinden edilen 26 yaşındaki Nour Abu Shammala, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Gazze’nin kendisi için yalnızca bir coğrafya değil, “içinde yaşayan bir parça” olduğunu söyleyen Abu Shammala, “Saldırılardan önce kaldığım yer evimdi. Şimdi evim Gazze. Yaralandı ama zamanla iyileşecek” dedi.
Ekim ayından bu yana yıkılmış aile evine döndüklerini belirten genç kadın, bombalamalar nedeniyle evin kullanılamaz halde olduğunu, su ve elektriğin bulunmadığını ancak buranın hâlâ “ev” olduğunu vurguladı. Hukuk eğitimi alan Abu Shammala, Al-Azhar Üniversitesi mezunu ve Filistin Barolar Birliği üyesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi için İsrail ihlallerini belgelemeyi amaçlayan Bertha Justice Fellowship programına seçilen Abu Shammala, savaş nedeniyle Ürdün’de planladığı yüksek lisans eğitimini ertelemek zorunda kaldı. Şimdi ise yaşadıklarını kayıt altına alarak soykırımı kendi imkânlarıyla belgelemeye çalışıyor.
İLK GÜN DÜN GİBİ
Ailesiyle birlikte Gazze, Han Yunus, el-Mevasi ve Nusayrat arasında defalarca yer değiştiren Abu Shammala, çadır kamplarda ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdi. 7 Ekim 2023 sabahını unutamadığını belirten genç kadın, “Saat 06.00 civarında roket sesleriyle uyandık. Tam anlamıyla bir şoktu. O gün bir arkadaşımın doğum gününü kutlamaya gidecektim, hediyesini bile hazırlamıştım” diye konuştu.
HAYATTA KALMAK YAVAŞ BİR ÖLÜM GİBİYDİ
Savaş sırasında ailesiyle birçok kez ölüm tehlikesi atlattıklarını anlatan AbuShammala, kardeşinin El-Baka Kafe’ye düzenlenen saldırıda yaralandığını söyledi. Han Yunus’ta dedesinin evinde kaldıkları sırada top atışının isabet ettiğini belirten genç kadın, “Tavan üzerimize çöktü, taşlar yağdı. Ölümün ne kadar yakın olduğunu orada hissettim” dedi.
Uzun süre hayata tutunmakta zorlandığını dile getiren AbuShammala, “Bir noktadan sonra tamamen teslim olmuştum. Hayatta kalmak, yaşamak gibi değil; yavaş yavaş ölmek gibiydi. Başka bir seçenek olmadığı için hayatta kaldığını kendine telkin ediyordun” ifadelerini kullandı.
YOLU BİLİYORUM AMA GERİ DÖNMEYİ BİLMİYORUM
Altı kez zorla yerinden edilen AbuShammala, ilk tahliyenin 13 Ekim 2023’te, İsrail ordusunun Kuzey Gazze için verdiği emirle gerçekleştiğini anlattı. “Altı yaşımdan beri yaşadığım yerden ayrılmak zorunda kaldım. Şok olmuştum” diyen AbuShammala, ikinci büyük zorunlu göçün ise Eylül 2025’te yaşandığını belirtti. Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yedi ay çadırlarda kaldıklarını söyleyen genç kadın, “Un bile bulamadığımız zamanlar oldu. Artık hiçbir yere ait olmayan bir insandım. Yolunu bilen ama nasıl geri döneceğini bilmeyen biri gibiydim” dedi. Ateşkesin ardından Gazze Şehri’ndeki aile evine döndüğünü belirten AbuShammala, savaşın en ağır etkilerinden birinin “aidiyet duygusunun yok edilmesi” olduğunu vurguladı.
Türkiye soykırımı durdurdu
- Türkiye’yi çok sevdiğini ve soykırımın durmasında kilit rol oynadığını belirten AbuShammal, “2022’de yeni yılı da orada geçirdim; bu deneyim içimde sıcak bir iz bıraktı. Benim bakış açıma göre Türkiye, ateşkes anlaşmasıda kilit rol oynadı ve bunu mümkün hale getirdi. Ateşkes sürecindeki varlığı ve dahiliyeti, bu kez sürecin başarılı olabileceğine dair bir umut verdi” dedi. “Bu kışı etrafımda duvarlar ve başımın üzerinde bir çatıyla geçiriyor olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum” diyen Abu Shammal, “Ancak bunun çok sert bir kış olacağı açık. Çadırlarda yaşayan insanlar için durum son derece zor. Yardıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.