Soykırımcılar adalet önüne çıkarılsın

Filistin Diplomasi Merkezi, 2025 yılının sona ermesi ve 2026 yılına girerken önümüzdeki dönemin temel önceliklerini yedi maddede özetledi. Bu kapsamda, yedi temel öncelik olarak belirlendi. Filistin Diplomasi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 2026 yılının en temel öncelikleri şu şekilde sıraladı: Saldırıların ve soykırımın derhal ve kalıcı biçimde durdurulması, Filistin halkına yönelik tüm saldırı ve abluka biçimlerinin sona erdirilmesi ve işgalci ordusunun Gazze'den çekilmesi. İkinci maddede, tüm sınır kapılarının insani, acil yardım, barınma, yakıt ve tıbbi malzemelerin girişine tam ve sürekli olarak açılması; vatandaşların dönüşüne ve seyahatine herhangi bir kısıtlama veya şart olmaksızın izin verilmesini öngörülüyor. İsrail işgali tarafından tahrip edilen konutların, altyapının, sağlık, eğitim ve hizmet tesislerinin yeniden inşasını kapsayan gerçek ve kapsamlı bir yeniden imar sürecinin başlatılması.