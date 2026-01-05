Soykırımcılar adalet önüne çıkarılsın

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırımda 71 bin Filistinli öldürülürken 171 bin Filistinli de yaralandı ya da sakatlandı.
Filistin Diplomasi Merkezi, 2025 yılının sona ermesi ve 2026 yılına girerken önümüzdeki dönemin temel önceliklerini yedi maddede özetledi. Bu kapsamda, yedi temel öncelik olarak belirlendi. Filistin Diplomasi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 2026 yılının en temel öncelikleri şu şekilde sıraladı: Saldırıların ve soykırımın derhal ve kalıcı biçimde durdurulması, Filistin halkına yönelik tüm saldırı ve abluka biçimlerinin sona erdirilmesi ve işgalci ordusunun Gazze'den çekilmesi. İkinci maddede, tüm sınır kapılarının insani, acil yardım, barınma, yakıt ve tıbbi malzemelerin girişine tam ve sürekli olarak açılması; vatandaşların dönüşüne ve seyahatine herhangi bir kısıtlama veya şart olmaksızın izin verilmesini öngörülüyor. İsrail işgali tarafından tahrip edilen konutların, altyapının, sağlık, eğitim ve hizmet tesislerinin yeniden inşasını kapsayan gerçek ve kapsamlı bir yeniden imar sürecinin başlatılması.
CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERLMELİ
Tükenme noktasına gelen sağlık sektörünün desteklenmesi, sağlık sisteminin tam çöküşten kurtarılması ve insani sektörlerin acil, hızlı ve eksiksiz biçimde yeniden yapılandırılması. Yerinden edilmiş kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve işgalin zorla yerinden etme suçu kapsamında terk etmeye zorladığı bölgelere güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması. Yardım kuruluşları ve insani örgütlerin, herhangi bir engelleme, aksatma veya hedef alınma olmaksızın görevlerini yerine getirebilmelerinin temin edilmesi. Son madde ise İsrail işgalinin işlediği suçlardan dolayı uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesinin sağlanması ve cezasızlık politikasına son verilmesini kapsıyor.
Büyük yıkım bıraktı
- Filistin Diplomasi Merkezi verilerine göre 2025'te Gazze'de 2,4 milyondan fazla insan sistematik öldürme, etnik temizlik ve zorla aç bırakma politikalarına maruz kaldı. Gazze'deki şehir ve kasabalar enkaza döndü. Altyapıyı benzeri görülmemiş ölçüde tahrip edildi. İki milyondan fazla kişi zorla yerinden edildi. Soykırımda 71 bin fazla kişi şehit edildi. 171 binden fazla kişi yaralandı veya sakat kaldı. 9 bin 500 kişi de yıkılmış binaların ve enkazın altında kayboldu.