Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İspanya: Ukrayna Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya: Ukrayna Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

09:246/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
"Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir."
"Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Ukrayna, Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık konusu edilemez” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Sanchez, “Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil. İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.



#İspanya
#Ukrayna
#Gazze
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi ilin TOKİ kurası çekilecek? İl il 500 bin konut TOKİ kura takvimi