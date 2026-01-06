İspanya: Ukrayna Gazze ve Venezuela'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Sanchez, “Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil. İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.