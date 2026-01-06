Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri

09:206/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Venezuela
Venezuela

Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından tansiyonun giderek yükseldiği Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesi duyulduğu bildirildi.

Venezuela basını, güvenlik güçlerinin, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığını duyurdu.


Devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğu belirtildi.


Ne olmuştu?


Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.


Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.


ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.


Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.


#Venezuela
#başkan
#saray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi ilin TOKİ kurası çekilecek? İl il 500 bin konut TOKİ kura takvimi