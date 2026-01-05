Yeni Şafak
Papa'dan Venezuela ile ilgili ilk açıklama

Papa’dan Venezuela ile ilgili ilk açıklama

10:085/01/2026, Pazartesi
DHA
Papa 14’üncü Leo
Papa 14’üncü Leo

Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, ABD'nin devlet başkanını kaçırdığı Venezuela'da egemenliğin korunması çağrısında bulundu.

Vatikan
Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Venezuela'daki durumu değerlendirdi.

"İnsan haklarına saygı gösterilmeli"


Gelişmelerden duyduğu endişeyi aktaran Papa, Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.


Papa, ‘iş birliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması’ gerektiğini belirterek, adalet ve barışın altını çizdi. Papa, “Ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalı” dedi.



