Papa’dan Venezuela ile ilgili ilk açıklama

Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Venezuela'daki durumu değerlendirdi.

Papa, ‘iş birliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması’ gerektiğini belirterek, adalet ve barışın altını çizdi. Papa, “Ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalı” dedi.