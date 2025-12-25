Yeni Şafak
Belçika da soykırım davasına katıldı

04:0025/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Uluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Belçika da katıldı. Daha önce Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya davaya müdahil olmuştu. Sayının artması, Tel Aviv’e uluslararası alanda hukuki ve siyasi baskının güçlendiğini gösteriyor.

Belçika, İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediği için Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) taşınan davaya resmen katıldı. Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organı olan UAD, Belçika’nın davaya müdahil olma bildirimini sunduğunu açıkladı. Böylece Belçika, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, İrlanda, Meksika ve İspanya’nın ardından İsrail’e karşı yasal zeminde soykırım iddialarına karşı duran ülkeler arasına girdi. Güney Afrika, Aralık 2023’te açtığı davada İsrail’in Gazze’deki saldırılarının 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini savunmuştu. UAD, Ocak 2024’te İsrail’in soykırım fiillerini önleyecek tedbirler alması ve Gazze’ye insani yardımın engelsiz ulaştırılması yönünde bağlayıcı geçici kararlar vermişti. İsrail suçlamaları reddederken, davaya katılan ülkelerin artması uluslararası alanda Tel Aviv yönetimine yönelik hukuki ve siyasi baskının giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.



