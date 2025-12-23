Yeni Şafak
Güney Afrika'nın Durban şehrinde sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Durban şehrinde sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

16:49 23/12/2025, Salı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Durban kentinde son iki gündür etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Durban kentinin güneyindeki Amanzimtoti bölgesinde şiddetli yağış sonrası taşan derenin üzerinde bulunan düşük kotlu köprüden geçmekte olan bir araç suya kapıldı.

Yetkililer, araçta bulunan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığını, kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca Port Shepstone bölgesinde sele kapılan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların etkisini sürdürdüğünü belirterek sel riski bulunan yerlerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.




