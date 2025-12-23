Rusya’dan Ukrayna’ya geniş çaplı hava saldırısı: 1’i çocuk 3 ölü

Zelenskiy, Rusya’nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı."Müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı"Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya’nın öncelikleri hakkında son derece net bir sinyal veriyor.İnsanların sadece aileleriyle, evlerinde ve güvende olmak istediği Noel öncesinde bir saldırı. Bu savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı. Putin hala öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya’ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Rusya, barışa ve güvence altına alınmış güvenliğe doğru yönlendirilmelidir. Ukrayna’nın her gün, hafta içi ve tatillerde insan hayatını savunduğunu hatırlamalıyız. Ukrayna için hava savunması, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanı temini, hafta sonları da durmayan süreçlerdir. Nihayetinde barışı sağlamak için hayatı korumaya olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna’ya yardım eden herkese teşekkürler. Bugün sessiz kalmayacak ve Rusya’yı yaptıklarından dolayı kınayacak her lidere ve her politikacıya teşekkürler" ifadelerini kullandı.