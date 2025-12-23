Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı baskın: 28 kişi kaçırıldı

Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı baskın: 28 kişi kaçırıldı

12:4623/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 28 kişi kaçırıldı
Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 28 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 28 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletinde Mevlid kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs, Bashar-Zak kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.


Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişi kaçırıldı.


Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, güvenlik güçlerinin olay bölgesine sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalıştıklarını belirtti.


Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.


Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.


Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.



#Nijerya
#Plateau eyalati
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB İŞKUR alımı hangi ilde ve kontenjanda olacak? Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman?