Yunanistan'da 'ruhsatsız ibadethane' kararı: Çok sayıda mescit kapatılacak

Yunanistan'da 'ruhsatsız ibadethane' kararı: Çok sayıda mescit kapatılacak

22:114/02/2026, Çarşamba
AA
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, mecliste yaptığı konuşmada başkent Atina'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını ifade etti. Plevris, aynı zamanda mescitlerin idaresini yapan göçmenler için de sınır dışı kararı alındığını aktardı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, resmi olarak yalnızca bir caminin bulunduğu başkent Atina'da,
"ruhsatsız"
olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını ve bu mescitlerin idaresini yapan göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edileceğini söyledi.
Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin
"ruhsatsız"
olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti.

Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer
"ruhsatsız"
camiler için de uygulanacağını belirtti. ​​​​​​​Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.
On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen şehirde ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle
"ruhsatsız ibadethane"
statüsünde bulunuyor.


