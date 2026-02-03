Yeni bir başlangıç için duaya durduk

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen Berat Gecesi dün dualarla idrak edildi. Camilere akın eden yüz binler, ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Berat Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını vurguladı. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine mazhar olmanın ve ebedi kurtuluşa ermenin, mümin gönüllerin en büyük muradı ve nihai hedefi olduğunu belirten Arpaguş, “Salih amellerin kat kat mükafatlandırıldığı, dua ve niyazların kabul edildiği, hata ve günahların affedildiği bereketli zaman dilimleri vardır. Kalplerimizi yoran, bizi huzur-u ilahide mahcup edecek hata ve günahlarımız için Rabbimizden samimiyetle af dilemeli, iman ve istikamet üzere bir hayat yaşama azmimizi güçlendirmeliyiz” dedi.