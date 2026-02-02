Yeni Şafak
Bu muhtara çocuklar da yaşlılar da 'Abi' diyor: İsmiyle dikkatleri çekti

16:222/02/2026, Pazartesi
IHA
Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin.
Yozgat’taki bir muhtara herkes ‘abi’ diyor. Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, ismiyle de duruşuyla da dikkat çekiyor.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, sıra dışı ismi ve köklü aile hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Boğazlıyan’ın tek Abi’si benim" diyen Muhtar Şahin, sadece adıyla değil, mahalle halkına yaklaşımıyla da gerçek bir ağabey gibi hizmet etmeyi ilke edindiğini ifade ediyor.

"Babam bana ‘Abi’ ismini verdi"

Ailesinin köklerinin Karamanoğulları’na dayandığını belirten Şahin, kuşaktan kuşağa aktarılan isim geleneğini şu sözlerle anlattı:

"Biz Konya’dan gelmeyiz, Karamanoğullarıyız. Konya’da bir Abi’miz vardı, birinci kuşaktı. İkinci ve üçüncü kuşak Selanik’teydi. Babam da nesil devam etsin diye dördüncü kuşak olarak bana Abi ismini verdi."

"Abi olmak bir duruştur"

"Makamın ne olursa olsun bana Abi demek zorundasın" sözleriyle çevresindekileri gülümseten Muhtar Abi Şahin, bu ismin kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi. Beş çocuk babası olan Abi Şahin, geleneği kendi çocuklarına taşımadığını da belirtti.

"Sülalede bir tane Abi olsun yeter. O da var çok şükür" diyen Şahin, yeğenlerinin yaşadığı tatlı karışıklığı ise tebessümle anlattı:

"Abi Emmi diyemiyorlar, Abi Dayı diyemiyorlar. Onlar da bana sadece Abi diyor."

Mahalle sakinleri tarafından samimiyeti ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir edilen Muhtar Abi Şahin, Eğlence Mahallesi’nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ‘Boğazlıyan’ın tek Abisi’ olarak anılan Muhtar Abi Şahin, ismine yakışır şekilde mahallesinin hem temsilcisi hem de ağabeyi olmayı sürdürüyor.

#Mahalle
#Muhtar
#Yozgat
