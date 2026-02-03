Şanlıurfa'da depremde hasar gören 15 cami yeniden ibadete açıldı

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa’da depremde zarar gören tarihi camilerden 15’inin restorasyonu tamamlandı. Toplam 32 caminin etkilendiği depremler sonrası ecdat yadigarı bu camilerde ezan sesi yeniden yükselmeye başladı.
Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki tarihi camiler de hasar aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan kentteki tarihi 32 cami depremlerde hasar gördü.
Restorasyonu tamamlanan 15 cami cemaatiyle yeniden buluştu. Restorasyon işlemleri devam eden 17 caminin ise bu yıl içerisinde yeniden ibadete açılması hedefleniyor.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, depremde hasar gören eserlere kısa sürede müdahale edildiğini, bunlardan restorasyonu tamamlananların ibadete açıldığını söyledi.
Şanlıurfa ve ilçelerinde restorasyon çalışmaları devam eden camilerin olduğunu belirten Palalı, Viranşehir ve Suruç'ta yıkılan 4 caminin ise hayırseverler tarafından yapımının devam ettiğini dile getirdi.
"İğne ucuyla kazar gibi bu eserleri restore ediyoruz"
Restorasyon çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine dikkati çeken Palalı, şunları kaydetti: