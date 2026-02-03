Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da depremde hasar gören 15 cami yeniden ibadete açıldı

Şanlıurfa'da depremde hasar gören 15 cami yeniden ibadete açıldı

11:563/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Şanlıurfa
Şanlıurfa

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa’da depremde zarar gören tarihi camilerden 15’inin restorasyonu tamamlandı. Toplam 32 caminin etkilendiği depremler sonrası ecdat yadigarı bu camilerde ezan sesi yeniden yükselmeye başladı.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki tarihi camiler de hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan kentteki tarihi 32 cami depremlerde hasar gördü.

Restorasyonu tamamlanan 15 cami cemaatiyle yeniden buluştu. Restorasyon işlemleri devam eden 17 caminin ise bu yıl içerisinde yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, depremde hasar gören eserlere kısa sürede müdahale edildiğini, bunlardan restorasyonu tamamlananların ibadete açıldığını söyledi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde restorasyon çalışmaları devam eden camilerin olduğunu belirten Palalı, Viranşehir ve Suruç'ta yıkılan 4 caminin ise hayırseverler tarafından yapımının devam ettiğini dile getirdi.

"İğne ucuyla kazar gibi bu eserleri restore ediyoruz"

Restorasyon çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine dikkati çeken Palalı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce öncelikle mevcut durumun rölevesi çıkarılarak hasar analizleri yapıldı. Bu hasar analizlerinden sonra elimizdeki malzemelerin dayanımı tespit edildi. Bunlar bizi denetleyen makam olarak kültür varlıklarını koruma kurullarında ve tarafımızca oluşturulan bilim heyetlerinde titizlikle değerlendirildi. Bizler geciktiğimizin farkındayız fakat gelecek nesillere bu eserleri daha sağlam bir şekilde ulaştırma adına iğne ucuyla kazar gibi restore ediyoruz. Şanlıurfa olarak büyük bir başarı gösterdiğimizi ben samimiyetle söyleyebiliyorum."
Palalı, eserleri aslına uygun ayağa kaldırdıklarını ifade ederek,
"İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatları doğrultusunda 2026 yılının sonuna yetişmeden bu eserlerin hepsi tamamlanacak. Çok dağınık bir coğrafyada çalışıyoruz. Siverek, Bilecik, Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde çalışma olan camiler var. Temel hedefimiz bu camileri aslına uygun tamamlamak."
diye konuştu.



#cami
#ibadet
#restorasyon
#Şanlıurfa
#deprem
#6 Şubat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2026: Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak, enflasyon farkı kaç oldu?