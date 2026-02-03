Şanlıurfa'da depremde hasar gören 15 cami yeniden ibadete açıldı

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce öncelikle mevcut durumun rölevesi çıkarılarak hasar analizleri yapıldı. Bu hasar analizlerinden sonra elimizdeki malzemelerin dayanımı tespit edildi. Bunlar bizi denetleyen makam olarak kültür varlıklarını koruma kurullarında ve tarafımızca oluşturulan bilim heyetlerinde titizlikle değerlendirildi. Bizler geciktiğimizin farkındayız fakat gelecek nesillere bu eserleri daha sağlam bir şekilde ulaştırma adına iğne ucuyla kazar gibi restore ediyoruz. Şanlıurfa olarak büyük bir başarı gösterdiğimizi ben samimiyetle söyleyebiliyorum."