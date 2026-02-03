Edirne’de 5 asırlık Muradiye Camisi Berat Kandili'nde yeniden ibadete açıldı

“Ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu tamamlanan Muradiye Camisi, mübarek Berat Gecesi’nde kılınan akşam namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Bu kıymetli eserin ihyasında verdikleri destekler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum”