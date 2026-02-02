Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leyle-i Berat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leyle-i Berat mesajı

22:552/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyor, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun"
ifadelerine yer verdi.

#Berat
#Ramazan
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları