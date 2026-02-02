Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leyle-i Berat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Rabb’imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.
