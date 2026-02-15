Yeni Şafak
İZBETON'a operasyon: 21 gözaltı

İZBETON’a operasyon: 21 gözaltı

12:3815/02/2026, Pazar
DHA
İzmir'de, kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu. Yapılan incelemelerde 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



