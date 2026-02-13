Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu trafiğe kapatıldı

16:2313/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Ödemiş-Turgutlu kara yolunda çökme meydana geldi, güzergah ulaşıma kapatıldı.

Ödemiş ilçesinde süren yağışın ardından, Ödemiş ile Manisa'nın Turgutlu ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bir bölümünde çökme oluştu.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolun Üzümlü Mahallesi'nden sonraki kısmını güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. Yolun onarımı için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, geceden itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yukarı Dere'nin taştığını belirterek çökme nedeniyle kapatılan yolu birçok mahalle sakininin kullandığını ifade etti.













Karaburun'da dere taştı


Öte yandan Karaburun ilçesinde Karareis Can Boğazı Deresi'nin taşması sonucu Küçükbahçe Mahallesi'ndeki 2 evde hasar meydana geldi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Yazlık olarak kullanılan evlerin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.






#izmir
#ödemiş
#turgutlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?