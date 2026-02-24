Yeni Şafak
'Başkomiser' yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılık: 3 tutuklama

'Başkomiser' yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılık: 3 tutuklama

20:10 24/02/2026, Salı
Antalya’da kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp bir vatandaşı 20 milyon lira dolandıran 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da 'başkomiser' yalanıyla kandırdıkları kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran S.K., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin kendisini başkomiser olarak tanıtıp, kimliğinin bir olayda kullanıldığını söylediğini ve baskı altında yönlendirilerek Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bıraktığını belirtip, şikayetçi oldu. Ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.





