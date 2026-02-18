Yalova merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma ekiplerinin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, incelemeler sonucunda toplamda 22 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.