Yalova merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

21:1618/02/2026, Çarşamba
AA
Yalova İl Jandarma Komutanlığı
Yalova İl Jandarma Komutanlığı

Yalova'da jandarma ekipleri, dolandırıcılara yönelik 6 ilde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken toplamda 22 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Yalova'da jandarma ekiplerinin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, incelemeler sonucunda toplamda 22 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.



