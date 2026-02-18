Yeni Şafak
Ramazan için dolandırcılardan kirli tuzak: İftar vakti 'ramazan kolisi' vurgunu

14:0918/02/2026, среда
IHA
Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.
Dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için zaman dilimlerine göre farklı yöntemler deniyor. Ramazan ayında ise ‘Ramazan kolisi yardımı yapacağız’ şeklinde mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içerisindeki linklerle kişinin telefonuna sızarak banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, zaman dilimlerine göre yöntemler bularak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Ramazan ayında ise ‘Ramazan kolisi yardımı yapacağız’ şeklinde gönderdikleri mesajlar içerisindeki linklere tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.

"Vatandaşlarımızı SMS’lere karşı uyarıyoruz"

Dolandırıcıların Ramazan ayında arttığına dikkat çeken avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımıza oldukça kullanılan bir dolandırıcılık sistemi, SMS olarak sizlere Ramazan Kolisi yardımı yapacağız. Nakdi yardımda bulunacağız şeklinde sizlere mesaj gönderiyorlar ve bu mesajlara tıklamanız sonrasında bankanızda, hesabınızda bulunan tüm parayı çekebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızı bu SMS’lere karşı uyarıyoruz. Zaten bu tür yardımlar valilikler, kaymakamlıklar, muhtarınız aracılığıyla sizlere zaten ulaştırılacaktır" dedi.

"Sadece var olan paranızdan değil adınıza çekilecek olan kredilerden de artık korkmanız gerekiyor"

Dolandırıcıların ulaştığı bilgilerle mağduriyetin kredi borcuna kadar ulaşabileceğine değinen avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Gelen bu mesajlara itimat etmemeniz gerekmekte. Dolandırıcılar attıkları SMS üzerinden ulaştıkları bilgilerinizle sadece hesabınızda olan parayı çekmekle de kalmıyorlar artık. Sizin adınıza kredi başvurusu yapıyorlar. Onaylanan kredinin hesaba yatmasından sonra bir de bu parayı çekiyorlar. Bu nedenle sadece var olan paranızdan değil adınıza çekilecek olan kredilerden de artık korkmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Eğer dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşündüğünüz bazı mesajlar var ise en yakın savcılığa veyahut karakola başvuru yaparak halkımızı da bu konuda uyarabilirsiniz. Ramazan ayında normal zamandan daha dikkatli olmanızı öreniyoruz" diye konuştu.



