Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
30 suç kaydı olan dolandırıcı yakalandı

30 suç kaydı olan dolandırıcı yakalandı

12:093/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de 30 ayrı suçtan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Nevşehir İl Jandarma Komutanlığ’ına bağlı JASAT Timleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışmalar sonucunda, Nevşehir il merkezinde ikamet eden F.K. saklandığı yer tespit edildi. Jandarma ekipleri; şahsın yakalanması için başlattığı çalışmada kullanılmayan bir evin içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.K.’nin; ’Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ’Şantaj’, ’Bilişim Sistemleri ile Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçları başta olmak üzere toplam 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.



#Nevşehir
#İl Jandarma Komutanlığı
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri