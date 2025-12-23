Yeni Şafak
Nevşehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirildi

12:5723/12/2025, Salı
DHA
Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilin arka koltuk döşemesinin altına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin aramalarında, otomobilin arka koltuk döşemesi altına gizlenmiş 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile detektör arama çubuğu ele geçirildi.

Otomobildeki Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen 2 Tevrat ise Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

#Nevşehir
#Tevrat
#Göreme
