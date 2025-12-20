Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

11:4220/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Nevşehir'deki kaza, saat 10.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa S.U. idaresindeki 50 UG 104 plakalı yolcu midibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DOT 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Mustafa S.U., "Normal kendi yolumdan giderken otomobil solladı ve karşıma çıktı. Ben yolu sıfırladım ama yine de çok süratliydi. Otobüsün içinde öğrenciler de normal vatandaşlar da vardı" dedi.

#Nevşehir
#Ürgüp
#Mustafapaşa beldesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS PRİM BORÇLARI SON AÇIKLAMALAR: GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman belli olur?