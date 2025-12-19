Yeni Şafak
Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

19:0719/12/2025, Cuma
IHA
Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda üst geçide yaklaşık 6 metre uzaklıkta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaza, Beylice Mahallesi Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 6 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y.’ye, E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.

 Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

 Olay yerinde yapılan incelemenin ardından O.Y.’nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

