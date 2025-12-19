Fethiye'de yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Muğla'da saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan iki araç çarpıştı.

Engin Bozkurt’un kullandığı 48 HD 3116 plakalı midibüs ile Furkan Hazar yönetimindeki 16 APT 77 plakalı minibüsün karıştığı kazada 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.