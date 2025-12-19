Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK açıkladı

Trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK açıkladı

16:4919/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
SEDDK'ten trafik sigortasında hasarsızlık indirimi uygulamasına ilişkin bilgilendirme
SEDDK'ten trafik sigortasında hasarsızlık indirimi uygulamasına ilişkin bilgilendirme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek sürücüye bağlandığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Yapılan bilgilendirmede, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemenin, yeni aracın önce satın alınıp mevcut aracın daha sonra satılması durumlarını kapsadığı belirtildi. Düzenleme ile bu tür işlemlerde, sürücünün sahip olduğu avantajlı hasarsızlık basamağının yeni araca aktarılmasının mümkün hale geleceği ifade edildi.

SEDDK'ten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek tamamen sürücüye bağlandığı ve ikinci bir araç alımında giriş basamağı yerine sigortalının bulunduğu avantajlı basamağın uygulanacağı yönünde ifadelere yer verildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluğun motorlu aracın işletenine ait olduğu, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin de işleten adına düzenlendiği vurgulanan açıklamada,
"Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır."
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halihazırda vatandaşların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilecekleri anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışıyla ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır."

Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmalarının ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.​​​​​​




#hasarsızlık indirimi
#kamuoyu bilgilendirmesi
#SEDDK
#trafik sigortası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?