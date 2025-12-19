Trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK açıkladı

"1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışıyla ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar, acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır."