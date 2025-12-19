Trafik sigortasında yeni dönem: SEDDK açıkladı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek sürücüye bağlandığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Yapılan bilgilendirmede, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemenin, yeni aracın önce satın alınıp mevcut aracın daha sonra satılması durumlarını kapsadığı belirtildi. Düzenleme ile bu tür işlemlerde, sürücünün sahip olduğu avantajlı hasarsızlık basamağının yeni araca aktarılmasının mümkün hale geleceği ifade edildi.
SEDDK'ten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek tamamen sürücüye bağlandığı ve ikinci bir araç alımında giriş basamağı yerine sigortalının bulunduğu avantajlı basamağın uygulanacağı yönünde ifadelere yer verildiğinin görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, halihazırda vatandaşların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilecekleri anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:
Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmalarının ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.