Konutta güveni sigorta sağlayacak

MHR GYO tarafından geliştirilen proje, tamamı Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülüyor. Sektörün önde gelen kurumlarının ortaklığıyla hayata geçen QFlats, güvenli yatırım ve yaşam arayanlar için yeni bir referans noktası olma hedefi taşıyor. 347 konuttan oluşan proje, TEM’e 1 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8 dakika uzaklıkta yer alıyor. QFlats’in 2027 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor. Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Allianz Teknik iş birliğiyle geliştirilen proje, yüzde 100 bitim garantisiyle dikkat çekiyor. Projenin yatırım bedelinin arsa dahil 2 milyar TL'yi aştığı belirtildi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığını belirtti. Yaşar, "Ülkemizin geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Biz Maher Holding Sigorta Grubu olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz önleyici sigortacılık misyonumuz gereği bu vizyonun tam merkezindeyiz. Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye’de ilk kez uygulamaya aldığımız Bina Tamamlama Sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır" diye konuştu. Yaşar, Bina Tamamlama Sigortası sayesinde vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde etiklerini kaydetti.