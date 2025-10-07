Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor

Bugün 3 bin 977,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 958 dolarda seyrediyor.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de dış ticaret dengesi ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların direnç, 3 bin 700 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.