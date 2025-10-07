E-ticaretteki kupon tuzağına dikkat

E-ticarette sıkça karşılaşılan 'Sepette son 3 ürün, 15 kişi bu elbiseye bakıyor, 8'i izliyor, 36'sı aldı bile, aman karçıma hemen ödeme yap, senin harcaman lazım' şeklindeki uyarılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Zira bu pazarlama taktikleri, hepimizde yapay bir aciliyet hissi oluşturuyor. Sorgulamadan satın almak kredi kartlarını da şişiriyor. 'Tatile gidiş, okula dönüş, Ekim'de alışveriş başkadır, sen hele Kasım ayını gör' gibi ilginç sloganlarla yılın her ayına yayılan kampanya içeriklerine yönelik kendi stratejimizi geliştirmeliyiz. Nasıl mı? Mahalle pazarındaki fiyatların tezgah tezgah anatomisini çıkaran Ayşe Teyze'nin efsane taktiğiyle.