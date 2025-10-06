Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
SGK geri ödeme listesine almıştı: 76 bin diyabet cihazı reçetesi karşılandı

SGK geri ödeme listesine almıştı: 76 bin diyabet cihazı reçetesi karşılandı

11:216/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarının geri ödeme kapsamına alındığını hatırlatarak, 76 binden fazla reçetenin karşılandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatarak,
"2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık"
bilgisini verdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

SGK geri ödeme listesine almıştı

18 yaşın altında olup, diyabet hastalığıyla mücadele edenlerin yaşam kalitelerini artırıp, hasta ailelerine maddi destek sağladıklarını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık.
23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz"


#SGK
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#tip 1 diyabet hastaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin'den 4+4+4 sisteminde değişiklik açıklaması