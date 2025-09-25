Çalışma Bakanı Işıkhan CHP'li belediyeleri uyardı: Gölge etmeyin, SGK borcunuzu ödeyin

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi hakkında yaptığı açıklamaların medya organları tarafından çarpıtıldığını belirterek, "

Bugün itibarıyla sosyal güvenlik sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır. Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır.