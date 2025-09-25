Çalışma Bakanı Işıkhan CHP'li belediyeleri uyardı: Gölge etmeyin, SGK borcunuzu ödeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri’deki temasları kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek muhalefetin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, "Bütün veriler; Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye’nin Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Silivri’de AK Parti İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve AK Partili milletvekilleri de katıldı. İlçe Başkanı Barlas, yaptığı konuşmada, "Bakanımızı ve siz değerli vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, hepiniz hoş geldiniz" dedi.
Bakan Işıkhan, daha sonra partiye yeni üye olan vatandaşlara rozet taktı.
"Sürdürülebilir ve güven veren bir sistem bırakacağız"
Işıkhan, dünyada birçok ülkenin sosyal hakları azaltmaya çalıştığını, Türkiye’nin ise vatandaşlarının refah düzeyini artırmak için çalıştığını belirterek şunları kaydetti:
"Şundan emin olabilirsiniz ki; bundan sonrasında da daha yüksek gelirler, daha güçlü sağlık hizmetleri, daha kapsamlı sosyal güvenlik güvenceleriyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi; 2002 yılında, iflasın eşiğinde bir sosyal güvenlik sistemi devralmıştık. Hamdolsun, bugün o sistemi sağlıklı, güvenli daha da önemlisi sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara güvenle bırakabileceğimiz bir yapıya kavuşturduk. Ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir ve güven veren bir sosyal güvenlik sistemi bırakacağız."