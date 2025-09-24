Son dönemde, “Çalışma süreleri kısalacak mı?” sorusu, kamuoyunda merak uyandırdı. Avrupa ve dünyanın bazı ülkelerinde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılması adımları sonrası, Türkiye’de gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Peki, mesai saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan tartışmalara açıklık getirdi.
Avrupa’nın bazı ülkelerinde haftalık çalışma sürelerinin azaltılması yönünde atılan adımların ardından, Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu. Kamuoyunda “çalışma saatleri kısalacak mı?” sorusu büyük ilgi gördü.
Mesai süresi kısalacak mı?
Çalışma saatlerine dair bir değişiklik hazırlığı olup olmadığı, bir sokak röportajında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönetildi. Işıkhan ise katıldığı canlı yayın programında vatandaşın sorusunu yanıtladı.
"Ülkemizde mesai saatleri 45 saat" diyen Bakan Işıkhan, özellikle ekonomik ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin mevcut ekonomik büyüme ve istihdam hedefleri doğrultusunda, kısa vadede mesai sürelerinin kısaltılmasının düşünülmediği açıklandı.
"2030 yılına kadar..."
Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin azaltılması konusu çok boyutlu bir konu. Sadece refah anlamında değil, ekonomik, mali ve sürdürülebilirlik açısından da düşünmemiz lazım. Vatandaşların daha fazla sisteme girip çalışma hayatında yer alması bizim için öncelikli. Bizim şu aşamada, yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.