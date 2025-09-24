"2030 yılına kadar..."

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin azaltılması konusu çok boyutlu bir konu. Sadece refah anlamında değil, ekonomik, mali ve sürdürülebilirlik açısından da düşünmemiz lazım. Vatandaşların daha fazla sisteme girip çalışma hayatında yer alması bizim için öncelikli. Bizim şu aşamada, yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.