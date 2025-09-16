Yeni Şafak
64 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi: Artık SGK karşılayacak

64 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi: Artık SGK karşılayacak

10:4016/09/2025, Salı
SGK ilaç listesi genişledi.
SGK ilaç listesi genişledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 51'i yerli olmak üzere 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Peki, hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

64 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme sistemine dahil edilerek erişim kolaylaştırıldı.

51 adedi yerli üretim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik, 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun"
dedi.



