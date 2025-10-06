Bakanlık tek tek ifşa etti sahte bal alarmı verildi: Bu markalardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerine ilişkin yeni bulgularını paylaştı. Yapılan kontrollerde, 5 ayrı bal ürününde sahtecilik ve taklit unsurlarına rastlandı.
Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaştı.
5 farklı bal markasında sahtecilik tespit edildi
3 Ekim 2025’te güncellenen “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine göre, 5 farklı bal markasında sahtecilik tespit edildi.
Yetkililer, halk sağlığı açısından risk oluşturan bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde kesintisiz sürdüğünü bildirdi.