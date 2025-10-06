İhracatçıya kefalet desteği 2 katına çıkıyor

Bu ekonomi programı döneminde de Türk Eximbank'ın sermayesi 13,8 milyar liradan, 55,3 milyar liraya yükseltildi. Bankanın, 2025 yılı içerisinde izinleri alınan ve süreci devam eden 33,1 milyar lira sermaye artırımı ile toplam ödenmiş sermayesi 88,4 milyar liraya ulaşacak. Türk Eximbank'ın nakdi ve gayrinakdi ihracat destekleri yılın dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 15 artarak 39,7 milyar dolara ulaştı. Destek tutarının yıl sonunda 52 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.