Emekliye nakdi gaz desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda devreye alınacak yeni destekleme modeliyle ilgili konuştu. Bayraktar, dar gelirlileri ve emeklileri ‘nakdi olarak’ destekleyeceklerini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Samsun’da bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, muhalefetin ABD’deki temaslara yönelik eleştirilerine de değindi. Bayraktar, “Gayet güzel görüşmeler oldu. 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı? Var. Ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. ABD’den alacağımız ve 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17-18 yıl devam edecek gazın fiyatı, bizim ürettiğimiz Karadeniz gazından ve Türkmenistan'dan aldığımız gazdan sonra ülkemize gelecek en ucuz gaz” dedi. Bayraktar, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündükleri lokasyonlarda da 2026’da sondajları paylaşacaklarını dile getirdi.
İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL BÜTÇE
Yeni destekleme modeline ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "İhtiyaç sahibi olmayan kişilere desteklerin azaltılması gerek. Dar gelirliyi, özellikle emeklileri bu konuda daha güçlü, belki nakdi katkıyla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.