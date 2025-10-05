Emekliye nakdi gaz desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Samsun’da bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, muhalefetin ABD’deki temaslara yönelik eleştirilerine de değindi. Bayraktar, “Gayet güzel görüşmeler oldu. 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı? Var. Ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. ABD’den alacağımız ve 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17-18 yıl devam edecek gazın fiyatı, bizim ürettiğimiz Karadeniz gazından ve Türkmenistan'dan aldığımız gazdan sonra ülkemize gelecek en ucuz gaz” dedi. Bayraktar, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündükleri lokasyonlarda da 2026’da sondajları paylaşacaklarını dile getirdi.