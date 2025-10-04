Nükleere özel başkanlık

Rapor, KMR’lerin sadece elektrik üretiminde değil, bölgesel ısıtma, deniz suyu arıtma ve hidrojen üretimi gibi kritik alanlarda da kullanılabileceğini ortaya koydu. Özellikle askeri üsler, izole yerleşimler ve ada bölgeleri gibi şebeke dışı uygulamalarda, KMR’lerin stratejik avantaj sunacağına dikkat çekildi. Türkiye için en büyük zorluklardan biri olarak nükleer atık yönetimi öne çıkıyor. Raporda, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atıkların depolanması için uzman merkezi şirketlerin kurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, nükleer yakıt tedarik zincirinin millileştirilmesinin enerji bağımsızlığı için stratejik öncelik taşıdığı ifade edildi. Bu kapsamda, yerli bir yakıt şirketinin kurulması önerildi.