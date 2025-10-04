Yeni Şafak
Nükleere özel başkanlık

Merve Safa Akıntürk
04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Savunma sanayiİne modüler reaktör desteği
Milli İstihbarat Akademisi, ‘Nükleer Enerjide Stratejik Fırsat: Küçük Modüler Reaktörler ve Türkiye’ başlıklı rapor yayınladı. Raporda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ‘Nükleer Enerji Başkanlığı’ kurulması gündemde geldi. Ayrıca küçük modüler reaktörlerin (KMR), enerji arz güvenliğini sağlamada stratejik bir çözüm olduğu öne sürüldü.

Türkiye’nin enerji güvenliği, sanayi rekabetçiliği ve iklim hedefleri, Milli İstihbarat Akademisi tarafından yayımlanan ‘Nükleer Enerjide Stratejik Fırsat: Küçük Modüler Reaktörler ve Türkiye’ başlıklı raporda ele alındı. Raporda, artan enerji talebi, fosil yakıtlara bağımlılığın riskleri ve yenilenebilir kaynakların tek başına yeterli olamayacağına dikkat çekildi. KMR’ler, enerji arz güvenliğini sağlamada ve savunma sanayiinde atılım için stratejik bir çözüm olarak öne çıktı.

KRİTİK ADIMLAR BELİRLENDİ

Raporda, Türkiye’nin KMR stratejisinin başarılı olabilmesi için şu kritik adımlar öne çıktı: “Uyumlu ve sınırlı sayıda tasarıma odaklanarak lisanslama süreçlerinin sadeleştirilmesi. Şeffaf güvenlik iletişimiyle toplumsal kabulün artırılması. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ‘Nükleer Enerji Başkanlığı’ kurulması. KMR üretiminde Türkiye’nin bölgesel bir merkez haline gelmesi. Kompakt reaktörler üzerinden denizaltı ve stratejik savunma ekosistemine katkı.”

SAVUNMA SANAYİİNE GÜÇ KATAR

Raporda, Türkiye’nin KMR teknolojisinde üretici ve ihracatçı konuma gelmesinin, savunma sanayisinin İHA/SİHA alanında yarattığı dönüşüme benzer bir etki yaratabileceği vurgulandı. KMR ihracatıyla Türkiye, hem Avrupa hem de Asya pazarlarında stratejik iş birlikleri geliştirebilir. Raporda ayrıca, KMR’lerin nükleer denizaltılar ve askeri üslerde kullanımıyla Türkiye’nin savunma kabiliyetlerinin güçleneceği ifade edildi.

KMR’ler, geleneksel büyük reaktörlere kıyasla daha kısa sürede, yaklaşık 5 yılda devreye alınabiliyor. Modüler yapıları sayesinde yatırımcılara esneklik sağlarken, tüketim merkezlerine yakın bölgelerde kurulabilmeleri enerji iletim kayıplarını da azaltıyor.

DENGEYİ KMR’LER SAĞLAYACAK

Türkiye, 2053 yılına kadar toplam 20 gigavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu kapasitenin 5 gigavatının küçük modüler reaktörlerden karşılanması planlanıyor. Türkiye’nin enerji talebinin 2050’ye kadar bin teravat saati aşacağı öngörülürken, KMR’ler bu artışı dengelemek için kritik bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

UZMAN ŞİRKETLER KURULSUN

  • Rapor, KMR’lerin sadece elektrik üretiminde değil, bölgesel ısıtma, deniz suyu arıtma ve hidrojen üretimi gibi kritik alanlarda da kullanılabileceğini ortaya koydu. Özellikle askeri üsler, izole yerleşimler ve ada bölgeleri gibi şebeke dışı uygulamalarda, KMR’lerin stratejik avantaj sunacağına dikkat çekildi. Türkiye için en büyük zorluklardan biri olarak nükleer atık yönetimi öne çıkıyor. Raporda, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atıkların depolanması için uzman merkezi şirketlerin kurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, nükleer yakıt tedarik zincirinin millileştirilmesinin enerji bağımsızlığı için stratejik öncelik taşıdığı ifade edildi. Bu kapsamda, yerli bir yakıt şirketinin kurulması önerildi.


