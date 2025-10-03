İhracatta eylül rekoru: 22.6 milyar dolarla yeni zirve

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de eylülde birim ihracat değeri kilogram fiyatının 1,49 dolar olduğunu, paritenin 593 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunduğunu bildirdi. Gültepe, otomotivin yine ilk sırada olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Otomotiv 3,7 milyar dolar. İkinci olarak 2,5 milyar dolarla kimya sektörümüz geliyor. Üçüncü 1 milyar 517 milyon dolarla elektrik elektronik sektörümüz, Sonra çelik yine çok yakın birbirine 1,5 milyar dolar ve ardından hazır giyim sektörü de 1 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 26 sektörün 15'inde ihracat arttı, 11'i eksi yazdı. Geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı."