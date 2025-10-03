İhracatta eylül rekoru: 22.6 milyar dolarla yeni zirve

Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yılbaşından bu yana 8 milyar dolarlık net artış sağlandığını söyledi.
Türkiye geçen ay 22,6 milyar dolarlık dış satımla hem en yüksek eylül rakamına imza attı hem de yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefine şimdiden ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, eylül ayına ilişkin rakamları paylaştı. Konuşmasına, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in barbarca saldırısına uğramasını kınayarak başlayan Bakan Bolat, "Gazze'de vahşi bir katliam ve soykırım örneği sergileyen İsrail'in, bundan önceki yardım filolarında da yaptığı gibi kahraman ve cesur insanların Gazze'ye insani yardım götürmesini engelleme çabası beyhudedir" dedi. Bolat, Türkiye'nin 1,5 yıldan beri İsrail ile hiçbir şekilde dış ticaret yapmadığını vurgulayarak, "Ayrıca, ulaştırma alanında da İsrail bayraklı gemiler, Türk limanlarına dahi yanaştırılmamaktadır" ifadelerini kullandı.
YILIN BAŞINDAN BERİ 8 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ
2025'in 9 ayının 7'sinde mal ihracatında artış elde edildiğini ve yılın başından beri 8 milyar dolarlık yükseliş sağlandığını bildiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak-eylül döneminde hizmetler ihracatımızda da net 3,2 milyar dolarlık artışımız var. Eylül sonu itibarıyla son 12 ayda, yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolar oldu. Yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi eylül itibarıyla yakaladık. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı."
28 AYIN 16'SINDA AÇIĞI AZALTTIK
Bolat, eylülde ithalatın ise yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar tutarında gerçekleştiği bilgisi vererek, şunları kaydetti: "30 milyar doların altındaki ithalatı iyi kabul ediyoruz. İthalatta geçen yılın eylül ayına göre 2,4 milyar dolarlık artışın sebebi, özellikle altın ithalatı oldu. Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı 67 milyar dolar seviyesinde. 12'nci ay itibarıyla dış ticaret açığımızın 89 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Geçen yılın tamamı da 82,2 milyar dolardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı eylül ayında yüzde 76,7 oldu, geçen yıl bu oran yüzde 81'di. Son 28 ayın 16'sında dış açığı azalttık."
Parite katkısı 593 milyon dolar
- TİM Başkanı Mustafa Gültepe de eylülde birim ihracat değeri kilogram fiyatının 1,49 dolar olduğunu, paritenin 593 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunduğunu bildirdi. Gültepe, otomotivin yine ilk sırada olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Otomotiv 3,7 milyar dolar. İkinci olarak 2,5 milyar dolarla kimya sektörümüz geliyor. Üçüncü 1 milyar 517 milyon dolarla elektrik elektronik sektörümüz, Sonra çelik yine çok yakın birbirine 1,5 milyar dolar ve ardından hazır giyim sektörü de 1 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 26 sektörün 15'inde ihracat arttı, 11'i eksi yazdı. Geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı."
Savunmadan 6 milyar dolarlık dış satım
- Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de savunma sanayii ihracatının rekor tazelediğini ve ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini belirterek, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 6 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve güçlü destekleriyle ortaya konan bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin küresel alandaki karşılığıdır" dedi.