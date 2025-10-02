Yeni Şafak
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi

16:552/10/2025, Perşembe
AA
Altın (Arşiv)
Altın (Arşiv)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 334 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.


  • KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 979 milyon 64 bin 720,47 lira, işlem miktarı ise 2 bin 658,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 153 milyon 11 bin 883,1 lira olarak gerçekleşti.


Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.




