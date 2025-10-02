Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.